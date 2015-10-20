美国与加拿大经济指标预测--10月21日-10月28日****

欧洲股市：在特朗普就职典礼前微幅收低，本周跌幅创特朗普当选来最大
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
10月19日当周
10月21日(三)
1100 美国抵押贷款市场指数 前周 -- 387.0
再融资指数 -- 1,631.4
1400 加拿大央行利率决议 -- 0.5% 0.5%
10月22日(四)
1230 加拿大零售销售(较前月) 8月 +0.1% +0.5%
扣除汽车的零售销售(较前月) +0.1% 持平
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 10月17日当周 26.5 25.5
四周均值(万人) -- 26.50
续请失业金人数(万人) 10月10日当周 218.8 215.8
1300 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 8月 -- +0.6%
(较上年同期) -- +5.8%
1400 美国成屋销售年率(万户) 9月 538 531
成屋销售(较前月) +1.4% -4.8%
1400 美国领先指标(较前月) 9月 持平 +0.1%
1500 美国堪萨斯城联储制造业综合指数 10月 -- 负8
10月23日(五)
1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月 -0.1% 持平
(较上年同期) +1.1% +1.3%
央行核心CPI(较前月) +0.3% +0.2%
(较上年同期) +2.1% +2.1%
1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 10月初值 52.8 53.1
10月26日当周
10月26日(一)
1400 美国新屋销售年率(万户) 9月 55.0 55.2
1430 美国达拉斯联储制造业活动指数 10月 -- 负9.50
10月27日(二)
-- 美国建筑许可年率(万户) 9月修正值 -- 110.3
1230 美国耐久财订单 9月 -1.5% -2.3%
扣除运输的耐久财订单 +0.1% -0.2%
扣除国防的耐久财订单 -- -1.3%
扣除飞机的非国防资本财订单 -- -0.8%
1300 美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同期) 8月 +5.1% +5.0%
经季节调整房价指数(较前月) +0.2% -0.2%
未经季节调整房价指数(较前月) -- +0.6%
1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 10月初值 -- 55.0
服务业PMI -- 55.1
1400 美国世企研消费者信心指数 10月 102.5 103.0
1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 10月 -- 负5
10月28日(三)
1230 美国商品贸易收支(亿美元) 9月初值 -- 逆差679.1
1800 美联储公布利率决议 -- -- 0-0.25%
(完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 王兴亚；审校 杜明霞)
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
路透伦敦1月20日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周五触及一个月高位，因投资者对特朗普总统任期进行前瞻，聚焦经济加快增长和通胀升高前景。
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