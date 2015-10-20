金砖国家：10月20日股汇市收盘纵览

金属期市：期铜反弹，因美元下跌但中国忧虑抑制涨幅
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
路透10月21日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月20日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报864.47点，下跌0.32%。
中国股市：沪综指收升1.1%至两个月新高，中小市值股票活跃
中国汇市：人民币收升逾百点，美汇率报告政治意味浓实际影响有限
香港股市：收低，投资者经历三周强劲反弹后获利了结
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收报47,076.552点，下跌0.78%。
巴西汇市：巴西雷亚尔大致持稳，因反对巴西总统罗塞夫的议员表示，不会在周二早上对其提出弹劾，投资者故此稍事喘息。雷亚尔兑美元 收报3.9016/28，上日收报3.8756/68。
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南非股市：微幅收低，矿业类股承压，因对中国经济状况的担忧打压了大宗商品价格。指标Top-40指数 收跌0.65%报47,410点；大盘综合指数 收低0.57%报52,880点。
南非汇市：兰特/美元变动不大，市场静待中期预算评估及通胀数据公布
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印度股市：小幅收低，盘初曾触及两个月高点，追随亚洲股市跌势，因在大盘连涨三日后，投资者获利了结。BSE指数 收跌0.21%，报27,306.83点；NSE指数 下挫0.16%，报8,261.65点。
印度汇市：卢比兑美元 收报65.0550/65.0650，上日收报64.800/64.8100。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收报875.550点，上涨0.79%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报473.93点，升0.64%。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 报62.115，上扬0.24%；卢布兑欧元 报70.490，升值0.01%。(完) (编译 于春红; 审校 张若琪)
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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