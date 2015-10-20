《中国报摘》--中国证券报10月21日

* 头版头条:

--中国证监会2015证监法网专项执法行动已开展半年，不仅推动了下一阶段处罚、听证等环节的顺利进展，而且折射出简政放权的背景下，从事前监管到事中事后监管的监管转型思路，彰显监管部门肃清证券市场“毒瘤”的决心和稳定市场、修复市场、建设市场的信心。

* 其他:

--国家发改委20日发布通知，决定自10月21日零时起，汽、柴油最高零售价均上调50元人民币/吨，全国平均折合90号汽油每升上调0.04元，0号柴油每升上调0.04元。

--国家发改委联合全国工商联20日召开政府和社会资本合作（PPP）项目推介电视电话会议。江苏、安徽、福建等七省发改委进行了项目推介，共287个项目，总投资约9,400亿元，涉及市政、公路、轨道交通、机场、水利、能源等多个领域。

--多家上市公司公告修订非公发行方案，包括发行价格下调、发行数量也减少等，因而募集资金总额也下降，募投项目通常也有变化。综合来看，这些公司都是根据证券市场的变化情况对原方案进行及时调整，以利于方案的实施，也有利于保护投资者的权益。

--煤炭行业进入消费旺季，但市场严重供过于求，煤炭价格一路走低，前景不容乐观。在此背景下，市场分析人士指出，煤炭电商前景不看好。