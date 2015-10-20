《中国报摘》--中国证券报10月21日

金属期市：期铜反弹，因美元下跌但中国忧虑抑制涨幅
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
* 头版头条:
--中国证监会2015证监法网专项执法行动已开展半年，不仅推动了下一阶段处罚、听证等环节的顺利进展，而且折射出简政放权的背景下，从事前监管到事中事后监管的监管转型思路，彰显监管部门肃清证券市场“毒瘤”的决心和稳定市场、修复市场、建设市场的信心。
* 其他:
--国家发改委20日发布通知，决定自10月21日零时起，汽、柴油最高零售价均上调50元人民币/吨，全国平均折合90号汽油每升上调0.04元，0号柴油每升上调0.04元。
--国家发改委联合全国工商联20日召开政府和社会资本合作（PPP）项目推介电视电话会议。江苏、安徽、福建等七省发改委进行了项目推介，共287个项目，总投资约9,400亿元，涉及市政、公路、轨道交通、机场、水利、能源等多个领域。
--多家上市公司公告修订非公发行方案，包括发行价格下调、发行数量也减少等，因而募集资金总额也下降，募投项目通常也有变化。综合来看，这些公司都是根据证券市场的变化情况对原方案进行及时调整，以利于方案的实施，也有利于保护投资者的权益。
--煤炭行业进入消费旺季，但市场严重供过于求，煤炭价格一路走低，前景不容乐观。在此背景下，市场分析人士指出，煤炭电商前景不看好。
--中天城投 公告，全资子公司贵阳金融控股有限公司拟以自有资金参与竞拍海际证券有限责任公司66.67%股权。根据公告，上海证券有限责任公司在上海联合产权交易所公开挂牌转让其持有的海际证券66.67%股权，挂牌底价为4.06亿元。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 徐永; 审校 杨淑祯)
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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