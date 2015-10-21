全球金融：人民币有望纳入IMF的特别提款权篮子--汇丰

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
中国就扩大人民币国际化使用采行的举措，已有稳步进展。消息人士上周告诉路透，中国央行拟于近期延长外汇交易时间，以覆盖欧洲交易时段，促进人民币的使用并助力人民币争取纳入IMF的SDR篮子 。
“一些近来采取的改革措施，正适时能支持人民币争取纳入IMF的SDR篮子。”Mackel说。
“其他措施则为人民币长期在全球扮演更吃重角色奠立基础...人民币纳入IMF的SDR篮子的适当条件已万事俱备。”
中国人民币8月初贬值约3%，在全球金融市场引发轩然大波。然而他对人民币近期汇率展望持审慎态度。纳入IMF的SDR篮子或对人民币带来小量提振，但若决定暂不纳入，可能对人民币有更明显的削弱影响。
“有了纳入SDR篮子的支持，能助力对人民币的信心，由此带动自动分散投资储备金流入中国增加。”Mackel说。“但这个进程已经在发生。人民币纳入SDR可能是中性到正面的，但若是相反，则可能造成相当负面影响。”(完) (编译/审校 于春红/张若琪/杜明霞)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”