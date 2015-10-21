美国新股：法拉利IPO价定在预估区间高端，受车主和机构投资者追捧

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
IPO资金所得将用在协助菲亚特克莱斯勒的成长计划，这项计划主要围绕在Alfa Romeo、Jeep和Maserati品牌的改造。若是上市案成功，将可提振菲亚特克莱斯勒的财务实力。
一周前，有数件重大IPO案不是缩水就是推迟进度。支付处理商First Data Corp 的IPO案规模为今年最大，但最后定价低于指导区间。超市运营商Albertsons Companies Inc 在预定股票开始交易的前夕被迫推迟IPO。精品零售商Neiman Marcus Group Inc也把IPO延后到2016年。
但法拉利和这几家企业不同，法拉利并非想着庞大杠杆收购(LBO)来偿债。菲亚特克莱斯勒把法拉利上市，是为了把其持有的90%法拉利股份出脱十分之一。根据监管文件，IPO所得将全数归菲亚特克莱斯勒。
法拉利也接触了不同的投资者组合，试图以品牌知名度打动人心。与典型的IPo相较，法拉利更加以散户投资人为目标对象，瞄准财富高端人士和法拉利车主。这当中有些人说在今夏接到邀请函，请他们在法拉利上市时买进股票。
包括IPO所得、以及剥离法拉利而移转给母公司的28亿欧元，预计菲亚特克莱斯勒整体进帐料为约42亿美元。
法拉利股票预计将从周三开始在纽约证交所交易，股票代号“RACE”。(完) (编译 徐文焰/李婷仪 审校 王丽鑫/杜明霞)
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