《新兴市场重要经济事件预告》--10月21日-10月28日

(除特别说明外，均为GMT时间)

10月21日(三)

温特和克--纳米比亚央行举行货币政策会议(1000)。

安卡拉--土耳其央行货币政策会议(1100)。

开普敦--南非财长内内(Nhlanhla Nene)向议会陈述其首个中期预算政策声明，以及财政部对未来三年的最新预算赤字和经济增长预估(1300)。

巴西利亚--巴西央行宣布利率决定(2100)。

10月22日(四)

南非斯泰伦博斯--南非央行总裁甘亚格在一经济会议上发表讲话(0640)。

雅加达--世界银行发布印尼经济季度报告(0200)。

10月23日(五)

首尔--韩国央行总裁李柱烈参加由韩国央行与延世大学共同举办的一个国际会议(0000)。

巴黎--捷克央行理事Kamil Janacek将参加题为“证券化：未来发展方向？”的会议。

10月25日(日)

阿布扎比--2015年全球议程峰会(至10月27日)。

10月26日(一)

耶路撒冷--以色列央行公布利率决议(1430)。

10月27日(二)

墨西哥城--欧洲央行执委科尔出席墨西哥Instituto Tecnologico Autonomo de Mexico(ITAM)学院的活动(2200)。

10月28日(三)

安卡拉--土耳其央行发布季度通胀报告(0800)。

安卡拉--土耳其央行公布10月政策会议记录(1200)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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