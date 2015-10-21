离岸人民币：中国央行称在伦敦发行50亿元一年期央票，票面利率3.1%

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透北京10月21日 - 中国央行周三称，其周二在英国伦敦采用簿记建档方式，发行了50亿元人民币一年期央行票据，票面利率3.1%；这是中国央行首次在中国以外地区发行以人民币计价的央行票据。
央行网站公告并称，此举不仅有利于丰富离岸市场高信用等级的人民币金融产品，也有利于深化离岸人民币市场发展，对于推动跨境贸易和投资的便利化也具有积极意义。
路透昨日曾报导称，该央票获得了国际投资者的追捧，超额认购达5倍。
中国工商银行 和汇丰银行担任联席全球协调人、簿记管理人。其他账簿管理人包括中国农业银行(迪拜国际金融中心)、中国银行 、交通银行 、中国建设银行 和渣打银行 。
中国央行近期明显加快人民币国际化步伐，为进入11月评估并决定的特别提款权（SDR）名单做最后冲刺。（完） (发稿 侯向明；审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”