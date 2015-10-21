离岸人民币：中国央行称在伦敦发行50亿元一年期央票，票面利率3.1%

路透北京10月21日 - 中国央行周三称，其周二在英国伦敦采用簿记建档方式，发行了50亿元人民币一年期央行票据，票面利率3.1%；这是中国央行首次在中国以外地区发行以人民币计价的央行票据。

央行网站公告并称，此举不仅有利于丰富离岸市场高信用等级的人民币金融产品，也有利于深化离岸人民币市场发展，对于推动跨境贸易和投资的便利化也具有积极意义。

路透昨日曾报导称，该央票获得了国际投资者的追捧，超额认购达5倍。

中国工商银行 和汇丰银行担任联席全球协调人、簿记管理人。其他账簿管理人包括中国农业银行(迪拜国际金融中心)、中国银行 、交通银行 、中国建设银行 和渣打银行 。