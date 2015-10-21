国际油市：美国原油跌破46美元，库存数据加重供应过剩担忧

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
美国石油协会(API)周二称，截至10月16日该周，美国商业原油库存增加710万桶，至4.73亿桶，接受路透调查的分析师预期为增加390万桶。库欣原油库存增加2.2万桶。
行业专家称，包括俄罗斯和阿塞拜疆在内的前苏联产油国不太可能减产以提高全球油价，因此周三OPEC与非OPEC专家举行会议时，不太可能达成协议。
维多执行长Ian Taylor在路透商品峰会上表示，明年原油价格将难在60美元上方交易，因全球需求增长放缓，而且伊朗可能恢复向世界市场供应原油。
OPEC成员国委内瑞拉财长Rodolfo Marco周二表示，该预计明年其石油出口价将为每桶40美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王兴亚/于春红; 审校 许娜/杜明霞)
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