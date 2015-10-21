《台湾报摘》--工商时报、经济日报10月21日

*工商时报：

--多元利空因素冲击下，包括W饭店、寒舍艾美酒店等台北都会国际观光饭店，今年前三季住房生意普遍未达年度预算目标；而继台北万豪酒店之后，后续还有美福国际饭店、六福万怡酒店等新品牌投入市场，业者规画明年预算计画亦趋于保守谨慎，多数都不奢望成长，只求力保今年水准。

--银行力拚中小企金将再有创举，第一银行总经理周伯蕉透露，一银将开先河，推出〞跨境供应链融资〞，也就是将供应商的串连范围，从台湾延伸到境外，将业务领域和台湾的进出口导向经济作更密切结合。

*经济日报：

--主导中国大陆半导体投资的国家集成电路发展产业投资基金，原订五年投入1,200亿元人民币(约6,000亿台币)，上修至1,387亿人民币(约6,935亿台币)，增幅约15.6%，增加的金额是台积电 去年全年研发支出的1.64倍。

--长鸿营造跳票，牵连多项重大公共工程进度。新北市三峡北大安置住宅最少延宕半年；原订下月完工的基隆火车站都市更新站区迁移第二期南站广场工程，包商已撤出，铁路改建工程局正协调复工，盼12月底完成。

--金管会研议对TRF(目标可赎回远期契约)等复杂高风险商品，采取提列损失准备、降低最大损失上限等五大项措施，一旦采行对银行获利及相关商品都将有重大影响，金管会明日将先听业者意见后再作决定。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。