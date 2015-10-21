《全球重要经济事件一览表》--10月21日-10月28日

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10月21日(三)

华盛顿--美国财政部长杰克卢、商务部部长普里茨克(Penny Pritzker)、前财长萨默斯和前国家经济会议主席泰森参加美国进步中心(Center for American Progress)的一个会议(1230)。

纽约--美联储理事鲍威尔在“美国公债市场架构演变”的会议中主持有关“回购市场、流动性以及美国公债市场”的专家组讨论(1730)。

牛津--英国央行总裁卡尼发表演讲(1700)。

渥太华--加拿大央行发布政策利率声明以及货币政策报告(1400)。

渥太华--加拿大央行总裁波洛兹召开记者会(1515)。

悉尼--澳洲央行助理总裁艾迪(Malcolm Edey)在国际互换与衍生品协会(ISDA)2015年澳洲年会上发言(2245)。

10月22日(四)

伦敦--英国财政大臣奥斯本在英国下议院财政委员会讨论英国央行议案(Bank of England Bill)(0900)。

伦敦--英国央行负责金融稳定的副总裁康利夫在英国银行业家协会(BBA)的国际银行业会议上发表演讲。

巴黎--英国央行负责审慎政策的理事David Rule发表有关证券化的演讲(1340)。

利物浦--英国央行审慎监管局负责一般保险事物的官员Chris Moulder发表演讲。

纽约--英国央行官员Andrew Gracie在风险杂志的第21次年会上发言。

伦敦--英国央行副总裁贝利发表讲话。

华盛顿--美联储前副主席科恩出席布鲁金斯学会的一个讨论会，主题为“美联储的政治：过去、现在和未来”(1430)。

马耳他--欧洲央行管理委员会会议，而后将有利率声明发布并举行新闻发布会(1145)。

10月23日(五)

奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森(Oeystein Olsen)就税收管理发表演说(0715)。

10月25日(日)

阿布扎比--2015全球议程峰会(Summit on the Global Agenda 2015)(至10月27日)。

10月26日(一)

布鲁塞尔--欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许在比利时金融论坛就“创新的挑战”发表讲话(1045)。

10月27日(二)

华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的议息会议。

斯德哥尔摩--瑞典央行举行货币政策会议(至10月28日)。

墨西哥城--欧洲央行执委科尔参加Instituto Tecnologico Autonomo de Mexico(ITAM)的活动(2200)。

10月28日(二)

华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决议(1800)。

伦敦--前美联储主席贝南克在英国伦敦政经学院就其新书发表演说(1830)。

塔林--爱沙尼亚央行公布金融稳定报告(1000)。

斯德哥尔摩--瑞典央行宣布利率决议(0830)，并将公布货币政策报告。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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