香港新股：中金公司将于下周启动规模8亿美元IPO--IFR

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 缩减原计划10亿美元的IPO规模--IFR
* 计划上市时间11月9日--IFR
路透北京/香港10月20日 - 据汤森路透旗下IFR周二报导，中国最大本土投资银行中国国际金融股份有限公司(CICC)将于下周在香港启动首次公开发行(IPO)，寻求融资约8亿美元。
中金公司由私募股权公司KKR & Co 、TPG资本和新加坡主权基金GIC Ltd 支持。
汤森路透旗下出版物IFR报导，该行最初计划通过上市融资10亿美元，但由于不想在估值较低时出售太多股份，决定缩减发行规模。
新股将占此次发行的90%，另外10%将来自中国全国社会保障基金要出售的股份。
中金公司计划用所筹资金扩大股权销售、交易和投资管理业务。
IFR报导称，中金公司将在10月26-30日接受投资者认购，10月30日定价，11月9日首日上市。
中金公司发言人拒绝置评。(完) (编译 王颖；审校 孙茉莉)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”