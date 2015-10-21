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亚洲 | 2015年 10月 21日 星期三 08:46 BJT

香港新股：中金公司将于下周启动规模8亿美元IPO--IFR

* 缩减原计划10亿美元的IPO规模--IFR

* 计划上市时间11月9日--IFR

路透北京/香港10月20日 - 据汤森路透旗下IFR周二报导，中国最大本土投资银行中国国际金融股份有限公司(CICC)将于下周在香港启动首次公开发行(IPO)，寻求融资约8亿美元。

中金公司由私募股权公司KKR & Co 、TPG资本和新加坡主权基金GIC Ltd 支持。

汤森路透旗下出版物IFR报导，该行最初计划通过上市融资10亿美元，但由于不想在估值较低时出售太多股份，决定缩减发行规模。

新股将占此次发行的90%，另外10%将来自中国全国社会保障基金要出售的股份。

中金公司计划用所筹资金扩大股权销售、交易和投资管理业务。

IFR报导称，中金公司将在10月26-30日接受投资者认购，10月30日定价，11月9日首日上市。

中金公司发言人拒绝置评。(完) (编译 王颖；审校 孙茉莉)

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