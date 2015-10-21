《中国报摘》--其他报纸重要消息10月21日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
**上海证券报**
--保险行业数据显示，截至今年8月31日，保险资产管理机构累计发起设立419项债权投资计划，累计注册金额10,099.6亿元人民币。
--德奥通航 发布定增预案，拟募资48.96亿元加码通用航空业务板块，同时可能导致实际控制人变更。
**证券时报**
--京东金融相关负责人向记者确认，其已向监管部门提出了互联网保险牌照申请。如若成功获批，这将是业内第五张互联网保险牌照。
--日前，证监会下发《关于加强期货公司信息系统管理有关事项的通知》，旨在全面摸底期货公司信息系统外部接入的情况，围绕该文件进行的期货违规账户清理工作即将按步骤展开。(完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”