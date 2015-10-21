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亚洲 | 2015年 10月 21日 星期三 08:46 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息10月21日

**上海证券报**

--保险行业数据显示，截至今年8月31日，保险资产管理机构累计发起设立419项债权投资计划，累计注册金额10,099.6亿元人民币。

--德奥通航 发布定增预案，拟募资48.96亿元加码通用航空业务板块，同时可能导致实际控制人变更。

**证券时报**

--京东金融相关负责人向记者确认，其已向监管部门提出了互联网保险牌照申请。如若成功获批，这将是业内第五张互联网保险牌照。

--日前，证监会下发《关于加强期货公司信息系统管理有关事项的通知》，旨在全面摸底期货公司信息系统外部接入的情况，围绕该文件进行的期货违规账户清理工作即将按步骤展开。(完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

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