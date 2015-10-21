《全球汇市》欧元上涨，欧元区强劲信贷数据削弱ECB放松政策的可能性

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
如今焦点转向周三稍晚将公布的加拿大央行政策决定。绝大多数路透访问的分析师预期加拿大央行将维持利率不变。
美元兑加元 几无变动，报1.2987加元，周二一度高见1.3048加元。
新西兰元处于守势，此前在恒天然(Fonterra)本月第二次拍卖中，国际奶价下跌。
新西兰元兑美元 报0.6753，此前创下一周低位0.6736。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1353 1.1344 0.08 -6.15 1.2097
美元/日圆 119.93 119.82 0.09 0.39 119.68
欧元/日圆 136.16 135.94 0.16 -6.24 144.78
美元/瑞郎 0.9558 0.9557 0.01 -3.85 0.9941
英镑/美元 1.5442 1.5440 0.01 -0.84 1.5573
美元/加元 1.2977 1.2976 0.01 11.70 1.1618
澳元/美元 0.7266 0.7258 0.11 -11.04 0.8168
新西兰元/美元 0.6752 0.6749 0.04 -13.40 0.7797
澳元/日圆 87.140 86.970 0.20 -10.84 97.750
新西兰元/日圆 80.980 80.870 0.14 -13.39 93.310
英镑/日圆 185.20 185.00 0.11 -0.34 186.38
澳元/新西兰元 1.0758 1.0743 0.14 2.76 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 孙国玉/于春红/许娜/戴素萍 审校 李爽/李婷仪/张若琪/王兴亚)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”