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亚洲 | 2015年 10月 21日 星期三 08:58 BJT

《全球汇市》欧元上涨，欧元区强劲信贷数据削弱ECB放松政策的可能性

如今焦点转向周三稍晚将公布的加拿大央行政策决定。绝大多数路透访问的分析师预期加拿大央行将维持利率不变。

美元兑加元 几无变动，报1.2987加元，周二一度高见1.3048加元。

新西兰元处于守势，此前在恒天然(Fonterra)本月第二次拍卖中，国际奶价下跌。

新西兰元兑美元 报0.6753，此前创下一周低位0.6736。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1353 1.1344 0.08 -6.15 1.2097

美元/日圆 119.93 119.82 0.09 0.39 119.68

欧元/日圆 136.16 135.94 0.16 -6.24 144.78

美元/瑞郎 0.9558 0.9557 0.01 -3.85 0.9941

英镑/美元 1.5442 1.5440 0.01 -0.84 1.5573

美元/加元 1.2977 1.2976 0.01 11.70 1.1618

澳元/美元 0.7266 0.7258 0.11 -11.04 0.8168

新西兰元/美元 0.6752 0.6749 0.04 -13.40 0.7797

澳元/日圆 87.140 86.970 0.20 -10.84 97.750

新西兰元/日圆 80.980 80.870 0.14 -13.39 93.310

英镑/日圆 185.20 185.00 0.11 -0.34 186.38

澳元/新西兰元 1.0758 1.0743 0.14 2.76 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 孙国玉/于春红/许娜/戴素萍 审校 李爽/李婷仪/张若琪/王兴亚)

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