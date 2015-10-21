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亚洲 | 2015年 10月 21日 星期三 08:56 BJT

全球金市：金价守住涨幅持于1,175美元附近，受美元走软支撑

股市疲软也引发了一些黄金的避险买盘。美国股市周二因企业财报不佳而收低，亚洲股市周三开局同样不利。

尽管价格上涨，但金价仍低于上周所及三个半月高点。

鉴于金价目前回到接近1,175美元的200日移动均值，部分人士预计会进一步上涨，不过在欧洲央行周四会议以及美联储下周会议之前，市场交投可能淡静。

投资者将密切关注美国数据以及美联储官员有关货币政策的言论，以研判联储的加息时机。

参加伦敦金银市场协会(LBMA)年会的代表周二预计，到2016年10月，金价料下滑至1,159.88美元。(完)

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(编译 杜明霞/王兴亚；审校 张若琪/戴素萍)

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