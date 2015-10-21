国际油市：委内瑞拉总统称，油价有必要达到88美元以保证未来投资

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透加拉加斯10月20日 - 委内瑞拉总统马杜罗(Nicolas Maduro)周二表示，全球油价有必要达到每桶88美元，以保证未来几年的投资，而且他再次呼吁石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国领导人举行峰会。
“我们将在明天的这一会议上提交证据、技术因素，证明保证未来五到10年全球投资的平均油价应在88美元，”马杜罗在周三维也纳举行技术会议前表示。
“如果油价为每桶40美元，那么投资将减少，几个月内我们将看到油价涨至150、200美元。”
委内瑞拉石油部长Eulogio del Pino将参加在维也纳举行的OPEC和非OPEC产油国石油专家技术会议。
马杜罗表示，其已再次向上述会议发出信函，呼吁OPEC内部和外部主要产油国的领导人举行会议。(完)
(编译 于春红; 审校 杜明霞)
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路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
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