新湖期货：沪铜中期仍具有下跌动能

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自10月21日的《期货日报》：
沪铜国庆长假之后在嘉能可减产的刺激之下强势上涨，而随后便再度回归震荡偏弱走势。截至10月20日，1512合约报收于39,200元/吨，持仓量重新攀升至58万手，空头力量再度有所增强。总体而言，笔者认为，宏观预期以及市场情绪方面的影响因素要远大于基本面因素。
短期来看，沪铜在经历了嘉能可减产以及宏观预期的炒作后再度陷入疲弱走势，尽管基本面及现货市场均利空铜价，但是美联储推迟加息以及经济刺激预期仍将支撑铜价在39,000—40,000元/吨震荡。未来2—3个月，年末供应充足叠加消费淡季，铜价40,000元/吨上方逢高沽空仍然是比较稳妥的中期策略。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”