新湖期货：沪铜中期仍具有下跌动能

沪铜国庆长假之后在嘉能可减产的刺激之下强势上涨，而随后便再度回归震荡偏弱走势。截至10月20日，1512合约报收于39,200元/吨，持仓量重新攀升至58万手，空头力量再度有所增强。总体而言，笔者认为，宏观预期以及市场情绪方面的影响因素要远大于基本面因素。

短期来看，沪铜在经历了嘉能可减产以及宏观预期的炒作后再度陷入疲弱走势，尽管基本面及现货市场均利空铜价，但是美联储推迟加息以及经济刺激预期仍将支撑铜价在39,000—40,000元/吨震荡。未来2—3个月，年末供应充足叠加消费淡季，铜价40,000元/吨上方逢高沽空仍然是比较稳妥的中期策略。(完)