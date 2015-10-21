大有期货：“银十”或助沪钢走出熊途窘境

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自10月21日的《期货日报》：
金秋十月，恰逢建材市场的传统旺季，“银十”行情正在进行中。虽然“金九”旺季不旺，需求持续低迷不及预期，但“金九”市场需求份额会延续到“银十”市场当中，甚至延续至下一个月。在钢材绝对价格偏低之时，工程施工方也会加紧进货施工，以此来节约建筑成本。秋高气爽的天气也为工程建设创造良好的施工时机，金秋十月变成螺纹钢金十旺季也是有可能的。预计螺纹钢后市下跌空间有限，熊途漫漫抑或变成熊途末路，甚至或由此走强。
当然，影响螺纹钢期货价格的因素还有很多，如房地产的周期调整、成本变化、产能过剩、产品库存积压、国内外宏观经济政策等，但总体来看，大幅下跌后，螺纹钢继续向下空间十分有限。投资者可逢低布局中线多单，控制好仓位与资金管理，在行情反转到来之时获取可观的收益。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”