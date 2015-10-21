大有期货：“银十”或助沪钢走出熊途窘境

金秋十月，恰逢建材市场的传统旺季，“银十”行情正在进行中。虽然“金九”旺季不旺，需求持续低迷不及预期，但“金九”市场需求份额会延续到“银十”市场当中，甚至延续至下一个月。在钢材绝对价格偏低之时，工程施工方也会加紧进货施工，以此来节约建筑成本。秋高气爽的天气也为工程建设创造良好的施工时机，金秋十月变成螺纹钢金十旺季也是有可能的。预计螺纹钢后市下跌空间有限，熊途漫漫抑或变成熊途末路，甚至或由此走强。