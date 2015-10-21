金石期货：消费疲软，郑棉弱势格局不变

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自10月21日的《期货日报》：
目前内外棉市呈现外强内弱格局。国内方面，尽管新年度棉花预期减产、进口管制，但在库存高企、下游需求疲弱的背景下，棉花呈现跌跌不休的走势。预计后期在下游需求未见好转前，郑棉弱势格局不变。
数据显示，2015年9月，我国出口纺织品服装约269.11亿美元，同比减少5.75%，环比减少6.65%。2015年1—9月，我国纺织品服装累计出口2113.94亿美元，同比减少4.75%。截至2015年9月，2015年有8个月纺织品服装出口同比负增长，且目前同比增速依旧是负增长，可见，目前棉花下游消费需求仍不容乐观。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”