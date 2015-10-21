金石期货：消费疲软，郑棉弱势格局不变

以下内容节选自10月21日的《期货日报》：

目前内外棉市呈现外强内弱格局。国内方面，尽管新年度棉花预期减产、进口管制，但在库存高企、下游需求疲弱的背景下，棉花呈现跌跌不休的走势。预计后期在下游需求未见好转前，郑棉弱势格局不变。

数据显示，2015年9月，我国出口纺织品服装约269.11亿美元，同比减少5.75%，环比减少6.65%。2015年1—9月，我国纺织品服装累计出口2113.94亿美元，同比减少4.75%。截至2015年9月，2015年有8个月纺织品服装出口同比负增长，且目前同比增速依旧是负增长，可见，目前棉花下游消费需求仍不容乐观。(完)

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