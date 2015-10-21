澳新汇市：乳品拍卖价格下跌拖累新西兰元，澳元表现平平

国际奶价下跌并非完全出乎意料，而且之前四次的拍卖，价格反弹了逾60%。

“我们将这次价格下跌解读为市场趁机盘点近期价格的飙涨，”ASB在给客户的报告中表示。

“自从上次拍卖以来，没有任何事情暗示价格应该会下跌。事实上，如果有什么差别的话，那就是疲弱的恒天然生产数据证实了新西兰产量的确正在减少。”

这次拍卖的明显赢家是澳元，澳元兑新西兰元 跳涨至1.0773，脱离四个月低位。阻力位在1.0766。

澳元兑美元 几无变动，报0.7271，脱离周二所及低位0.7243。

欧元兑澳元 报1.5626澳元，受欧元区乐观数据所支撑。欧元兑新西兰元 则从低位1.6544新西兰元升至1.6803。(完)

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