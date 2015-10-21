澳新汇市：乳品拍卖价格下跌拖累新西兰元，澳元表现平平

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
国际奶价下跌并非完全出乎意料，而且之前四次的拍卖，价格反弹了逾60%。
“我们将这次价格下跌解读为市场趁机盘点近期价格的飙涨，”ASB在给客户的报告中表示。
“自从上次拍卖以来，没有任何事情暗示价格应该会下跌。事实上，如果有什么差别的话，那就是疲弱的恒天然生产数据证实了新西兰产量的确正在减少。”
这次拍卖的明显赢家是澳元，澳元兑新西兰元 跳涨至1.0773，脱离四个月低位。阻力位在1.0766。
澳元兑美元 几无变动，报0.7271，脱离周二所及低位0.7243。
欧元兑澳元 报1.5626澳元，受欧元区乐观数据所支撑。欧元兑新西兰元 则从低位1.6544新西兰元升至1.6803。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价 (编译 许娜/戴素萍 审校 孙茉莉/杜明霞)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”