银河期货：受基本面支撑价格相对坚挺，郑糖可尝试偏多交易

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自10月21日的《期货日报》：
在当前市场环境下，白糖属于相对坚挺的品种，这与其基本面状况有关。就走势来看，中期价格仍然受制于5,000—6,000元/吨大区域，因此无论强势和弱势，走出大单边走势仍是奢侈。波段走势上，处于上升通道运行，交易量相对温和，虽然短节奏均线交叉，KDJ指标偏弱，但就势头来看，回调力度不大，并且技术上5,500元/吨存在多重支撑（均线和支撑线的共振）。因此，可以此为防守尝试偏多交易。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”