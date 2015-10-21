银河期货：受基本面支撑价格相对坚挺，郑糖可尝试偏多交易

在当前市场环境下，白糖属于相对坚挺的品种，这与其基本面状况有关。就走势来看，中期价格仍然受制于5,000—6,000元/吨大区域，因此无论强势和弱势，走出大单边走势仍是奢侈。波段走势上，处于上升通道运行，交易量相对温和，虽然短节奏均线交叉，KDJ指标偏弱，但就势头来看，回调力度不大，并且技术上5,500元/吨存在多重支撑（均线和支撑线的共振）。因此，可以此为防守尝试偏多交易。(完)