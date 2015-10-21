宝城期货：大连鸡蛋期货价格延续弱势，市场消费力量转弱

以下内容节选自10月21日的《期货日报》：

国庆节过后，鸡蛋市场消费力量转弱，而供应压力未见减弱迹象。在供过于求的背景下，鸡蛋价格呈现季节性回落态势。可以看到，节后鸡蛋期货主力1601合约延续下跌走势，在失守37,00元/500千克一线后，本周一朝着3,600元/500千克的关口迈进。

国内经济下行压力仍存，需求乏力令各个行业供需失衡特征明显。由于距离元旦和春节的备货期尚远，短期内需求难见亮点。此外，养殖户利润良好，豆粕和玉米等饲料价格又持续回落，成本支撑效应较弱，供需失衡矛盾加剧，预计后期鸡蛋期货价格面临继续下行的压力。（完）

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