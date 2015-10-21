宝城期货：大连鸡蛋期货价格延续弱势，市场消费力量转弱

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自10月21日的《期货日报》：
国庆节过后，鸡蛋市场消费力量转弱，而供应压力未见减弱迹象。在供过于求的背景下，鸡蛋价格呈现季节性回落态势。可以看到，节后鸡蛋期货主力1601合约延续下跌走势，在失守37,00元/500千克一线后，本周一朝着3,600元/500千克的关口迈进。
国内经济下行压力仍存，需求乏力令各个行业供需失衡特征明显。由于距离元旦和春节的备货期尚远，短期内需求难见亮点。此外，养殖户利润良好，豆粕和玉米等饲料价格又持续回落，成本支撑效应较弱，供需失衡矛盾加剧，预计后期鸡蛋期货价格面临继续下行的压力。（完）
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”