期货日报：大连焦炭期货积重难返，建议逢反弹抛空

对于11月份的焦炭价格走势，我们持悲观预期，钢厂在销售亏损的背景下将进一步打压焦炭价格，转移成本压力。市场普遍认为，10月下旬的GDP数据可能回落至6.6%—6.7%，因此工业品整体气氛偏空，加上螺纹钢、铁矿石期价不断回落，焦炭期价短期会向700元/吨的整数关口靠拢。因此，建议以逢反弹抛空的思路操作。

自2014年以来，国内焦炭产量呈明显的下降趋势。2014年焦炭月产量基本维持在4000万吨，2015年月产量维持在3800万吨之下，8月焦炭产量为3735万吨，同比下降6.44%。产量下降可以从国内焦化企业的开工率上得到印证：自2015年年初以来，国内焦化企业的开工率一直维持下滑趋势，在9月初才略有反弹迹象。对于9月开工率的上升，我们认为主要是由于国庆节前下游略有备货，且市场对于金九银十的旺季需求有一定预期。(完)