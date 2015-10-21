《路透峰会》维多公司认为油价明年很难站上每桶60美元

路透伦敦10月20日 - 全球最大石油贸易商维多公司认为，原油价格明年很难站上每桶60美元，因全球需求增长放慢的影响，可能将因伊朗甚至利比亚原油回归市场而更形复杂。

维多公司执行长Ian Taylor称，该公司预计2016年全球石油需求增幅将达到约每日135桶，而今年预期中的增幅是170万桶。

Taylor说，他预计明年中国石油消费量将增加，但全球需求增幅可能仍然不及今年。

“2016年可以见到每日170万桶的吗？我不认为会如此，那正是我所担心的。如果明年真的达到170万桶，那么油价就可轻易达到每桶60美元，但我不这么想，”Taylor在路透大宗商品峰会中说。

“我认为明年会大涨吗？不会。如果明年底之前油价升破60美元，我会有点意外。”

大宗商品贸易商的一大疑问，就是一旦伊朗获得解除国际制裁，伊朗原油到底会多快重返市场。