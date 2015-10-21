《路透峰会》维多公司认为油价明年很难站上每桶60美元

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透伦敦10月20日 - 全球最大石油贸易商维多公司认为，原油价格明年很难站上每桶60美元，因全球需求增长放慢的影响，可能将因伊朗甚至利比亚原油回归市场而更形复杂。
维多公司执行长Ian Taylor称，该公司预计2016年全球石油需求增幅将达到约每日135桶，而今年预期中的增幅是170万桶。
Taylor说，他预计明年中国石油消费量将增加，但全球需求增幅可能仍然不及今年。
“2016年可以见到每日170万桶的吗？我不认为会如此，那正是我所担心的。如果明年真的达到170万桶，那么油价就可轻易达到每桶60美元，但我不这么想，”Taylor在路透大宗商品峰会中说。
“我认为明年会大涨吗？不会。如果明年底之前油价升破60美元，我会有点意外。”
大宗商品贸易商的一大疑问，就是一旦伊朗获得解除国际制裁，伊朗原油到底会多快重返市场。
业界普遍认为，到明年春季时，伊朗出口将增加每日30-50万桶左右。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”