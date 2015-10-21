台湾债市：五年指标债殖利率早盘平盘附近游走，观望稍晚长券标售

路透台北10月21日 - 台湾五年期104/13 公债殖利率周三早盘在平盘附近游走，未见明确方向。市场观望午间将标售的20年期公债，成交略为清淡。

交易员表示，五年券活络度还是最高，主要是此期公债已是本年最后一期五年券，没有新增筹码问题，券商较偏多；反观10年期公债104/12期 ，其增额券本周五将首日交易，市场担忧未来共将增额发行两次，且目前殖利率水位难以吸引投资盘，买气最不足。

〞今天主要就是观望盘，看20年券会标在哪里，〞一位大型银行交易主管说。

他认为，若20年券标售利率落在预估区间低位，不排除将带动10年券殖利率略微向下；但若标售结果靠向区间高位，则不排除10年券引发一波弃券卖压。

周三午间央行将代财政部标售104/14期20年期公债，金额300亿台币。路透调查显示，由于台债殖利率曲线趋于陡峭，提高寿险参与长券标售的意愿，且寿险及银行端资金去化压力仍大，预计该期公债得标利率将落在1.85-1.90%。

交易员预估，今日五年公债104/13期殖利率区间在0.7800-0.8000%；10年公债104/12则在1.17-1.22%。

美国公债收益率周二连续第四日上涨，受意外强劲的房屋数据提振，数据显示房屋建设仍然是不断放缓的美国经济中的一个亮点。

本地时间10:28时，104/13期殖利率升0.03个基点至0.7815%，成交47亿台币；104/12期殖利率跌0.40个基点至1.1860%，成交2.5亿台币。

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