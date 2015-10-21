全球金属：中美铝贸易争端升级，双方行业协会代表将当面交流

Brock补充称，在联合国气候变化会议以及今年稍晚美中商贸联合委员会上，她希望铝贸易争端是中美政府讨论的问题之一。

针对美国贸易代表和美国国际贸易委员会(ITC)可能何时对铝业协会调查要求做出回应，她拒绝提出时间表。

随着伦敦金属交易所(LME)期铝 价格下降，且地区溢价AL-PREM大幅回落，使得许多冶炼商生产铝制品无利可图，铝业协会对中国采取行动的压力升温。

一些生产商将产出下降归咎于中国出口廉价商品，嘉能可旗下的Century Aluminum 今年稍早原本表示将关闭肯塔基州霍斯维尔(Hawesville)年产能24.4万吨的冶炼厂，之后改为计划将产能利用率降至只有40%。(完) (编译 孙国玉/李爽 审校 杜明霞/蔡美珍)