全球金属：中美铝贸易争端升级，双方行业协会代表将当面交流

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
Brock补充称，在联合国气候变化会议以及今年稍晚美中商贸联合委员会上，她希望铝贸易争端是中美政府讨论的问题之一。
针对美国贸易代表和美国国际贸易委员会(ITC)可能何时对铝业协会调查要求做出回应，她拒绝提出时间表。
随着伦敦金属交易所(LME)期铝 价格下降，且地区溢价AL-PREM大幅回落，使得许多冶炼商生产铝制品无利可图，铝业协会对中国采取行动的压力升温。
一些生产商将产出下降归咎于中国出口廉价商品，嘉能可旗下的Century Aluminum 今年稍早原本表示将关闭肯塔基州霍斯维尔(Hawesville)年产能24.4万吨的冶炼厂，之后改为计划将产能利用率降至只有40%。(完) (编译 孙国玉/李爽 审校 杜明霞/蔡美珍)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”