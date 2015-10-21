中国新债：安徽省下周二将招标发行总额469.78亿元一般及专项地方债

路透北京10月21日 - 中国安徽省财政厅周三公告，将于下周二(27日)招标发行总额469.7791亿元人民币的地方债，其中一般债规模318.7686亿元，专项债151.0105亿元。

上述一般地方债为该省今年第三批，期限包括三年、五年、七年和10年，计划发行规模上，三年和五年均为95.4亿元，七年和10年则分别为63.6亿元和64.3686亿元。

此次发行的专项地方债为今年第二批，其中置换债券99.0105亿元，新债债券52亿元。期限包括五年和10年，计划发行规模分别为99.0105亿元和52亿元。

具体招标时间上，一般债为10月27日上午9:30-10:10，专项债为10:30-11:10。均自10月28日起发行并计息，10月30日发行结束。东方金诚国际信用评估有限公司对上述债券的评级均为AAA。

上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标区间均为招标日前一至五个工作日，中债银行间固定利率国债收益率曲线中，同期限国债收益率算术平均值与该平均值上浮15%之间。

在今年地方债招标启动初期，中标利率多为五日均值，即下限或贴近下限1-2个基点(bp)定位。不过随着发行量的增加，利率较下限加点势头开始扩大。其中8月7日招标的辽宁10年专项债甚至未招满，利率高至上限，为地方债逾四年来首现流标。

而9月10日招标的江苏三年专项债中标利率较下限上浮31个bp，则创今年以来公开招标地方债除流标一期外的上浮幅度新高。(完)

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here (发稿 侯向明； 审校 林高丽)