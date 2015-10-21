全球商品：煤炭价格料持续承压，直至更多煤矿关闭

路透巴塞罗纳10月20日 - 煤炭价格料将持续下降，直至更多煤矿关闭，才能解决三年多来打压煤炭市场的供应过剩问题。

2008年煤价高涨，引发对新矿能的投资热潮，这些新产能于2010-2011年投产，最终导致煤价跌至数年低点。自那以后，市场的煤炭需求一直未能跟上生产步伐。

麦格理大宗商品研究主管Colin Hamilton称，供应面对低价格的反应向来很冥顽不灵。

澳洲和哥伦比亚等煤炭生产国货币走贬，使生产商在一定程度上躲过煤价下跌之苦，进而维持产量。

“除了油价压力，你必须见到一些产能关闭，但这等于是在说我们将有较高价格及较小的市场，”Energy Aspects分析师Trevor Sikorski说。

主要煤炭进口国则是应对着另一重打击。今年对中国的出口大幅放缓，而对印度的出口量持平，因这两个国家重新致力于国内生产。

“煤炭在欧洲的前景较差，煤炭价格上涨及天然气价格下跌的综合因素，将开始终结煤炭在欧洲电力作为基本燃料的历史，”Energy Aspects的Sikorski称。

Mercuria Energy Trading乾散货分析主管Fabio Gabrieli预计，未来五年不包括土耳其的欧洲煤炭总进口量可能将跌至1亿吨以下，2013年时曾创下约1.50亿吨的峰值。

分析师一致预计，包括土耳其、摩洛哥和亚洲部分地区的需求增长亮点，将不足以抵消其他地区进口量的下降。(完)