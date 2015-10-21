台湾汇市：台币盘初陷于整理，静候更多消息指引

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北10月21日 - 台币兑美元 周三盘初实质汇价落于上日区间。交易员指出，早盘人民币、韩元虽表现偏强，但未离上日区间太远，在缺乏消息指引下，交投陷于观望整理。
他们表示，昨日下午公布的9月外销订单金额明显好于预期，不过并未对台币造成影响。台币兑美元在经过前一波弹升后，目前处在中性的价位区间，海外NDF美元/台币换汇点折价幅度也持续收敛，交易员静候国际市场的进一步变动。
“坏消息不致太坏、好消息也不会太好，搞不好会盘一阵子。”一位外商银行交易主管说。
另一本地公股银行交易员指出，早盘出口商抛汇态度消极，预料下周接近月底才会转趋活泼，外资仅小幅买美元，也不具有代表性，可能要等下午盘才会较为明确。
台币早盘实质交易区间落在32.345-32.379；上日在32.330-32.420。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘略缩减；目前一个月美元/台币远汇 报32.335/32.350，上日收在32.320。
本地时间10:14时，韩元兑美元 报1,130.1，上日收在1,131.0；至于美元指数 最新报价94.800。
交易员预测今日实质交易区间：
• 32.300-32.400
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”