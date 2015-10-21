台湾汇市：台币盘初陷于整理，静候更多消息指引

路透台北10月21日 - 台币兑美元 周三盘初实质汇价落于上日区间。交易员指出，早盘人民币、韩元虽表现偏强，但未离上日区间太远，在缺乏消息指引下，交投陷于观望整理。

他们表示，昨日下午公布的9月外销订单金额明显好于预期，不过并未对台币造成影响。台币兑美元在经过前一波弹升后，目前处在中性的价位区间，海外NDF美元/台币换汇点折价幅度也持续收敛，交易员静候国际市场的进一步变动。