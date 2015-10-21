台湾货币市场：资金更趋浮滥，公司债极短天RP利率破低首见0.39%

* 短率大致持稳 * 资金趋浮滥，银行去化难度升高 * 短票利率大都成交于0.41% * 公司债极短天RP利率破低，首见0.39% 记者 罗两莎 路透台北10月21日 - 台湾银行间短率周三大致持稳；多位银行资金调度人员表示，今 天市场资金非常多，且较前几天更为宽松，除零星小型银行新增小额需求，大部分银行均仅 到期续拆，到期未全续情况亦相当普遍。 他们指出，央行在9月下旬降息后，因经济不景气，近日央行似乎刻意营造更为宽松的 环境，且放款需求不振，加上外资大举涌入，市场资金更显浮滥，银行资金去化难度升高。 〞今天有些拆款到期没全续，钱不容易拆出去，利率还是一样。〞一位大型公股商银资 调人员说。 而有资金需求的银行则轻易就拆借到资金；他们表示，今天市场资金非常多，很容易就 可以拿到钱，利率则持平。 本地时间 12:05 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.370 32.510 台湾加权股价指数<.TWII 8,608.24 8,653.6 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.300% 0.301% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.290-0.330% 0.270-0.340% --一周拆款利率区间 0.300-0.395% 0.300-0.390% **短票利率大都降至0.41%** 短票市场方面，大型票券公司交易员表示，市场资金更形宽松，发票量却未见增多，在 僧多粥少情况下，今天除某金融机构少量仍成交于0.42%，其余均已成交于0.41%。 他们说，近日银行体系累积超额准备每天以约300亿台币的速度累积，显然市场资金非 常宽松，惟量票不多，为去化资金只好压低利率抢票。 〞短票利率大都做在0.41%了，今天市场钱很多，有大型行库打来问我有没有需求。〞 一位大型票券公司交易员说。 大型票券商与银行间承作的自保30天短票主要成交在0.41%，上日亦为0.41%；60天期、 90天期短票利率主要成交在0.42%及0.43%，上日亦在0.42%及0.43%。 据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0. 416%，前日在0.4205%；上日成交量32.84亿台币，前日34.63亿台币。 今日央行存单到期金额为1,458.30亿台币，存单发行金额稍晚公布。 本周定存单到期总额为1兆25.8亿台币，到期情况分别为：周四1,917.50亿以及周五646 .50亿台币。 拆款中心资料 显示，修正后周二超额准备为280亿台币，累积超额准备为4,574亿 台币、加计前期1%的超额准备6,304亿台币。 **公司债极短天RP利率下探0.39%** RP利率方面，交易员指出，因市场资金依然非常多，今天公债殖利率大致持稳，但公司 债RP利率微幅下调。 〞今天我们把公司债RP利率稍微往下掉一点点，钱实在太多了，利率跟着市场走。〞一 位大型证券商交易员说。 今日证券商10天期公债的附买回利率持稳，主要成交在0.42%，上日在0.42%；10天期以 上公司债RP主要成交在0.52%；上日则在0.52-0.53%。 本周的宽松因子有：周四的板信银3.5亿金融债还本；周五则有巴黎银行2亿澳币金融债 的还本。 票券公司交易员指出，因市场资金太多了，今天RP利率续往低位靠拢，且成交于低位的 比重明显增多。 一大型票券公司交易员称，今天公司债极短天期利率跌破0.40%，下探0.39%，成交金额 高达数亿台币。 〞哇，钱真的很多，今天极短天期公司债RP利率破低，见到3字头了，未来利率还是看 跌。〞前述票券公司交易员说。 他们指出，由于近来部分寿险公司处分美元计价债券等海外资产，资金大举汇回，寿险 业者钱满为患，RP利率低位成交比重明显提高。 今天大型票券商与金融机构承作的极短天期债券利率微降；一周公债附买回利率区间落 在0.36%-0.38%，上日则在0.36%-0.39%；极短天期与一周公司债附买回利率区间落在0.39%- 0.42%，上日在0.42%-0.45%。债券附买回成交利率高低与票券商条件及承作对象不同，有所 差异。(完) (记者 罗两莎 ；审校 黄凯)