全球钢铁：英国钢铁业危机升级，Tata Steel责怪中国廉价产品进口

路透伦敦10月20日 - 英国钢铁行业危机进一步升级,Tata Steel 周二将其英国业务裁员1,200人的决定直接归咎于大量廉价产品的进口，特别是来自中国的钢铁产品。

仅在本月，被裁撤或是岌岌可危的英国钢铁行业岗位就超过4,000个，英国钢铁厂商和工会将大部分原因归于中国。这种事情发生在当前确实十分糟糕，因为眼下正值中国国家主席习近平对英国进行国事访问。