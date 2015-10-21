全球钢铁：英国钢铁业危机升级，Tata Steel责怪中国廉价产品进口

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透伦敦10月20日 - 英国钢铁行业危机进一步升级,Tata Steel 周二将其英国业务裁员1,200人的决定直接归咎于大量廉价产品的进口，特别是来自中国的钢铁产品。
仅在本月，被裁撤或是岌岌可危的英国钢铁行业岗位就超过4,000个，英国钢铁厂商和工会将大部分原因归于中国。这种事情发生在当前确实十分糟糕，因为眼下正值中国国家主席习近平对英国进行国事访问。
在全球16亿吨钢铁产量中，中国占据近一半份额。随着中国经济增长减速，今年中国钢铁出口量料将达到创纪录的1亿吨，以帮助消化估计高达3亿吨的闲置产能。(完) (编译 孙国玉；审校 徐文焰)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”