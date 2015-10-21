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亚洲 | 2015年 10月 21日 星期三 11:10 BJT

全球钢铁：英国钢铁业危机升级，Tata Steel责怪中国廉价产品进口

路透伦敦10月20日 - 英国钢铁行业危机进一步升级,Tata Steel 周二将其英国业务裁员1,200人的决定直接归咎于大量廉价产品的进口，特别是来自中国的钢铁产品。

仅在本月，被裁撤或是岌岌可危的英国钢铁行业岗位就超过4,000个，英国钢铁厂商和工会将大部分原因归于中国。这种事情发生在当前确实十分糟糕，因为眼下正值中国国家主席习近平对英国进行国事访问。

在全球16亿吨钢铁产量中，中国占据近一半份额。随着中国经济增长减速，今年中国钢铁出口量料将达到创纪录的1亿吨，以帮助消化估计高达3亿吨的闲置产能。(完) (编译 孙国玉；审校 徐文焰)

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