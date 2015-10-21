韩国金融市场：韩元和韩股持稳，将迎欧洲央行会议

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
“韩元今日可能维持在1,130附近，在一定程度上受出口商支撑，但多数投资者将关注能够影响趋势的刺激因素，”大信经济研究院的外汇分析师Hong Seok-chan说。
综合股价指数(KOSPI) 涨0.3%至2,045.92点，开盘后不久曾一度触及7月29日以来最高2,053.95点。
LG电子(LG Electronics) 上涨逾10%，因该公司与通用汽车 签订的供应协议，增强了对提振LG电子旗下汽车业务的预期。
浦项钢铁(POSCO) 上涨逾5%，该公司周二收盘后公布，第三季营业利润创逾两年来最高。
截至中午时分，外资在主板买超240亿韩元(2,124万美元)韩股。
12月三年期公债期货 下跌0.05点报109.61。
0217GMT 上日收市价
---------------------------------------------------
韩元/美元 1,129.8 1,131.5
日圆/韩元 9.4158/246 9.4318
韩国公债期货 * 109.61 109.66
韩国综合股价指数 2,045.92 2,039.36
---------------------------------------------------
* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
如欲浏览韩国现货公债报价，请点选
如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价
美国股市 标准普尔主要分类指数
美股盘前/盘后 美股一周展望
Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股
Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股
Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股
美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表
股市新闻 加拿大股市报导
欧洲股市报导 日本股市报导
香港股市报导 中国股市报导
澳洲股市报导 台湾股市报导
韩国股市报导 东南亚股市报导
英股富时指数 德股DAX指数
法股CAC-40指数 (编译 孙国玉/汪红英；审校 王丽鑫/李爽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”