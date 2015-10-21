韩国金融市场：韩元和韩股持稳，将迎欧洲央行会议

“韩元今日可能维持在1,130附近，在一定程度上受出口商支撑，但多数投资者将关注能够影响趋势的刺激因素，”大信经济研究院的外汇分析师Hong Seok-chan说。

综合股价指数(KOSPI) 涨0.3%至2,045.92点，开盘后不久曾一度触及7月29日以来最高2,053.95点。

LG电子(LG Electronics) 上涨逾10%，因该公司与通用汽车 签订的供应协议，增强了对提振LG电子旗下汽车业务的预期。

浦项钢铁(POSCO) 上涨逾5%，该公司周二收盘后公布，第三季营业利润创逾两年来最高。

截至中午时分，外资在主板买超240亿韩元(2,124万美元)韩股。

12月三年期公债期货 下跌0.05点报109.61。

0217GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,129.8 1,131.5

日圆/韩元 9.4158/246 9.4318

韩国公债期货 * 109.61 109.66

韩国综合股价指数 2,045.92 2,039.36

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

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