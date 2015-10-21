主要国家经济指标预测--10月22日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 10月21日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买入10,570 外国投资日本股票(亿日圆) -- 买入5,211 10月22日(四) 0645 法国企业景气指数 10月 正103 正104 0800 意大利对非欧盟地区贸易收支(亿欧元) 9月初值 -- 顺差14.7 0830 英国零售销售(较前月) 9月 +0.3% +0.2% (较上年同期) +4.8% +3.7% 扣除能源的零售销售(较前月) +0.3% +0.1% (较上年同期) +4.6% +3.5% 1145 欧洲央行利率决定(再融资利率) 10月 -- 0.05% (存款利率) -- 负0.20% 1230 加拿大零售销售(较前月) 8月 +0.1% +0.5% 扣除汽车的零售销售(较前月) +0.1% 持平 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 10月17日当周 26.5 25.5 四周均值(万人) -- 26.50 续请失业金人数(万人) 10月10日当周 218.8 215.8 1300 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 8月 -- +0.6% (较上年同期) -- +5.8% 1400 欧元区消费者信心指数 10月初值 负7.35 负7.10 1400 美国成屋销售年率(万户) 9月 538 531 成屋销售(较前月) +1.4% -4.8% 1400 美国领先指标(较前月) 9月 持平 +0.1% 1500 美国堪萨斯城联储制造业综合指数 10月 -- 负8 2300 韩国国内生产总值(GDP)初值(较上季) 第三季 +1.0% +0.3% (较上年同期) +2.5% +2.2% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 10月20日(二) 2350 日本出口(较上年同期) 9月 +0.6% +3.4% 进口(较上年同期) -11.1% -11.7% 贸易收支(亿日圆) 逆差1,145 顺差844 10月21日(三) 0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 9月 86.28 94 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) 178.77 -- 1100 美国抵押贷款市场指数 前周 432.7 -- 再融资指数 1774.7 -- 1400 加拿大央行利率决议 -- 0.5% 0.5% (完)