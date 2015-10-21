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亚洲 | 2015年 10月 22日 星期四 07:30 BJT

****主要国家经济指标预测--10月22日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：   

    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段     预估值      前值
    10月21日(三)
    2350 日本投资外国债券(亿日圆)                     前周        --  买入10,570
         外国投资日本股票(亿日圆)                                 --   买入5,211
        
    10月22日(四)
    0645 法国企业景气指数                             10月     正103       正104
    0800 意大利对非欧盟地区贸易收支(亿欧元)        9月初值        --    顺差14.7
    0830 英国零售销售(较前月)                          9月     +0.3%       +0.2%
                     (较上年同期)                              +4.8%       +3.7%
             扣除能源的零售销售(较前月)                        +0.3%       +0.1%
                               (较上年同期)                    +4.6%       +3.5%
    1145 欧洲央行利率决定(再融资利率)                 10月        --       0.05%
                         (存款利率)                               --     负0.20%
    1230 加拿大零售销售(较前月)                        8月     +0.1%       +0.5%
               扣除汽车的零售销售(较前月)                      +0.1%        持平
    1230 美国一周初请失业金人数(万人)           10月17日当周    26.5        25.5
                             四周均值(万人)                       --       26.50
                   续请失业金人数(万人)         10月10日当周   218.8       215.8
    1300 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月)      8月        --       +0.6%
                                     (较上年同期)                 --       +5.8%
    1400 欧元区消费者信心指数                     10月初值    负7.35      负7.10
    1400 美国成屋销售年率(万户)                        9月       538         531
             成屋销售(较前月)                                  +1.4%       -4.8%
    1400 美国领先指标(较前月)                          9月      持平       +0.1%
    1500 美国堪萨斯城联储制造业综合指数               10月        --         负8
    2300 韩国国内生产总值(GDP)初值(较上季)          第三季     +1.0%       +0.3%
                                  (较上年同期)                 +2.5%       +2.2%

    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      现值      预估值 
    10月20日(二)
    2350 日本出口(较上年同期)                          9月     +0.6%       +3.4%
             进口(较上年同期)                                 -11.1%      -11.7%
             贸易收支(亿日圆)                              逆差1,145     顺差844
    
    10月21日(三)
    0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)              9月     86.28          94
             公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑)                  178.77          -- 
    1100 美国抵押贷款市场指数                         前周     432.7          --
             再融资指数                                       1774.7          --  
    1400 加拿大央行利率决议                             --      0.5%        0.5%
    (完)

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