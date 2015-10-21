中国人事：方星海将接任证监会副主席，分管国际业务--财新

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透北京10月21日 - 中国财新网周三报导称，中央财经领导小组办公室国际经济局局长方星海将任证监会副主席，接棒已满退休年龄的现任证监会副主席刘新华，分管国际业务。
财新网站信息称，中央财经领导小组办公室此前已于内部宣布了相关人事任免。证监会的正式任命预计将于近日宣布。目前中国证监会副主席刘新华年龄在今年9月已满60岁，即将退休。
信息显示，方星海拥有博士学位，曾先后任职于中国建设银行 、银河证券、上海证券交易所和上海市金融服务办公室。现任中央财经领导小组办公室国际经济局局长。
路透已就上述消息向中国证监会查询，但暂未获其置评。(完) (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”