日本股市：早盘在谨慎氛围中上升，投资者对疲弱贸易数据不予理会

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
日股今日开低，交易商称这是对疲弱贸易数据做出的即时反应，但日股随后很快转至平盘上方，因人气转为期待日本央行推出更多宽松举措。
日经指数 早盘上涨0.8%至18,355.15点。
“日本市场流动性非常充沛，自量化和质化宽松举措推出以来，对处理坏消息有良好的准备，在一定程度上，坏消息有时也可被视作好消息。”Parry International Trading董事总经理Gavin Parry说道。
东证钢铁分项指数 上涨3.1%，引领早盘升势。有色金属和机械类股也表现超越大盘。
东证股价指数 早盘上涨0.8%至1,511.22点，33个分项指数中除了8个，全都处在平盘上方。
JPX-日经400指数 升0.8%至13,530.20点。（完）
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”