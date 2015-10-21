日本股市：早盘在谨慎氛围中上升，投资者对疲弱贸易数据不予理会

日股今日开低，交易商称这是对疲弱贸易数据做出的即时反应，但日股随后很快转至平盘上方，因人气转为期待日本央行推出更多宽松举措。

日经指数 早盘上涨0.8%至18,355.15点。

“日本市场流动性非常充沛，自量化和质化宽松举措推出以来，对处理坏消息有良好的准备，在一定程度上，坏消息有时也可被视作好消息。”Parry International Trading董事总经理Gavin Parry说道。

东证钢铁分项指数 上涨3.1%，引领早盘升势。有色金属和机械类股也表现超越大盘。

东证股价指数 早盘上涨0.8%至1,511.22点，33个分项指数中除了8个，全都处在平盘上方。