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亚洲 | 2015年 10月 21日 星期三 11:02 BJT

台湾股市：盘中受获利回吐打压下跌，中止四日连涨

路透台北10月21日 - 台湾股市周三盘中在获利了结及谨慎情绪推动下下跌，中止了四日连涨，未来几周科技公司将公布第三季度业绩。

0236 GMT，台股加权股价指数 跌0.5%至8,614.70点，上日收涨近0.3%。

电子类指数 跌0.6%，金融保险类指数 跌0.5%。

交投活跃的个股中，显示器生产商股价下跌。友达 和群创光电 分别跌4.1%和4%。

周二晚间公布的数据显示，台湾9月份外销订单降幅低于预期，但仍然连续第六个月下降。澳新银行经济学家指出，剔除当季推出新智能手机所带来的订单，外销订单基本面疲软。 (完)

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