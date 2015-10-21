台湾股市：盘中受获利回吐打压下跌，中止四日连涨

路透台北10月21日 - 台湾股市周三盘中在获利了结及谨慎情绪推动下下跌，中止了四日连涨，未来几周科技公司将公布第三季度业绩。

0236 GMT，台股加权股价指数 跌0.5%至8,614.70点，上日收涨近0.3%。

电子类指数 跌0.6%，金融保险类指数 跌0.5%。

交投活跃的个股中，显示器生产商股价下跌。友达 和群创光电 分别跌4.1%和4%。