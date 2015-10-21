台湾股市：盘中受获利回吐打压下跌，中止四日连涨

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北10月21日 - 台湾股市周三盘中在获利了结及谨慎情绪推动下下跌，中止了四日连涨，未来几周科技公司将公布第三季度业绩。
0236 GMT，台股加权股价指数 跌0.5%至8,614.70点，上日收涨近0.3%。
电子类指数 跌0.6%，金融保险类指数 跌0.5%。
交投活跃的个股中，显示器生产商股价下跌。友达 和群创光电 分别跌4.1%和4%。
周二晚间公布的数据显示，台湾9月份外销订单降幅低于预期，但仍然连续第六个月下降。澳新银行经济学家指出，剔除当季推出新智能手机所带来的订单，外销订单基本面疲软。 (完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”