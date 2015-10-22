两岸金融：“金保三会”达成持续推动两岸保险业务往来等共识--台湾金管会

标题新闻：IMF总裁称2017年全球经济一大风险在于各国在税制、监管和贸易领域恶性竞争
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路透台北10月22日 - 台湾金管会周四表示，第三度两岸保险监理平台会议“金保会”达成持续推动两岸保险业务往来等决议，顺应大陆上海、广东、天津、福建等自贸区对保险业开放措施，大陆保险监理机构将对于符合条件的台资保险公司到自贸试验区设立经营机构，给予必要的支持与协助。
两岸今日在台湾南投召开第三次金保会，由台湾金管会主委曾铭宗与中国保监会主席项俊波共同主持，本次会议以加强监理交流及持续推进双向往来为主轴。
金管会于会后表示，对于近期及未来符合资格之台湾保险业赴大陆参股投资案，大陆保险监督管理机构将根据有关规定积极考虑。
两岸保险业往来已相当密切，目前已有12家台湾保险业在大陆设有13处办事处，台湾保险业已参股投资大陆4家寿险公司、2家产险公司及2家保险经纪人公司，另为因应两岸人民往来及陆客来台旅游需求，台湾地区已有7家保险公司核准办理两岸协助各项保险理赔服务。
据金管会资料显示，2015年1-9月，台湾保险业参股投资大陆地区的6家保险公司，在保费收入部分，达184.26亿人民币，已较上年全年度保费收入181.28亿元为高；在资产规模部分，截至今年9月底总资产约为708亿人民币，较去年底成长46%。
两岸9月中甫在台湾南投召开两岸银行监理合作平台第五次会议“金银会”，会中达成多项共识，包括陆方支持台湾银行业者将大陆分行改制、转型子行在大陆市场经营业务，及发展股权投资合作关系。
两岸金融监管高层每年定期举行会议以讨论两岸银行、证券和保险等业务合作及监管、交流等议题。(完) (记者 詹静宜; 审校 黄凯)
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路透香港1月20日 - 路透旗下基点报导，消息人士指出，以中信集团 为首的财团以20.8亿美元收购美国速食业巨擘麦当劳中港业务多数股权一 案，已有三家银行签约提供长天期离岸贷款。 中国银行澳门分行、招商银行纽约分行以及中国信托商业银行为该笔 贷款的牵头行，中银澳门亦担任贷款代理行及担保品控管行。 消息人士指出，三家银行合作提供俱乐部贷款，当中包含多笔子贷款 。 1月9日，麦当劳表示已签订一纸20年协议，将中国大陆和香港业务控 制权益卖给中信股份 旗下的中信资本(持股32%)及私募股权业者 凯雷 (持股20%)。(完) 麦当劳中港业务控制权出售细节，请参考 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。