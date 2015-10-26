两岸金融：台湾银行业第三季大陆曝险1.76兆台币，占净值比续为0.62倍

路透台北10月26日 - 台湾金融监督管理委员会周一公布，2015年第三季底台湾全体银行业在中国大陆曝 险金额总计1兆(万亿)7,627.87亿台币，占净值比重则持平于上季的0.62。 金管会资料显示，今年第三季全体银行业大陆曝险金额仅较上季微增19.86亿台币；上季则为1兆7,609.01 亿台币。 39家台湾的银行业中，以元大商业银行在中国曝险金额占净值比重的0.81倍高居第一，法定的上限则为1 ；紧随其后的是富邦商业银行、凯基商业银行，其曝险占净值比同为0.80倍列居第二；公股银行中以兆丰商业 银行占比最高。 但若由曝险的金额来看，则以兆丰银行在第三季的曝险总额度1,629.52亿台币最高；中国信托银行则以曝 险总额度1,507.12亿台币位居第二；而百分之百公营的台湾银行大陆曝险金额为1,263.29亿台币，暂居第三， 其金额占净值的倍数为0.50，稍低于上季的0.60。 下表为第三季台湾银行业对大陆曝险金额占净值比重最高的前10名（单位为百万台币）： 银行 大陆曝险金额 占净值比重(倍) 元大商业银行 39,964 0.81 凯基商业银行 44,102 0.80 台北富邦商业银行 117,627 0.80 中国信托商业银行 150,712 0.77 兆丰国际商业银行 162,952 0.75 安泰商业银行 20,196 0.75 高雄银行 8,367 0.74 永丰商业银行 73,217 0.73 台湾工业银行 20,289 0.73 台新国际商业银行 57,849 0.72 台湾中小企业银行 45,127 0.72 资料来源：金管会。（完） (记者 詹静宜 审校 董永年)