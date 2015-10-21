《路透峰会》新兴市场货币贬值打压亚洲小麦需求--Agrocorp

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
进口国本币贬值，因此以美元计价的小麦变得益发昂贵，尽管市场预期美国和俄罗斯的降雨天气有利于农作物，让小麦价格 在本周跌至四周低点。
根据美国农业部数据，2014/15年度亚洲小麦进口增长约6%至4,274万吨，2011/12年度进口量为4,037万吨。
Iyengar表示，随着北半球收割工作接近完成，农产品价格可能已经触底，但反弹可能性不大，因为市场供应充足。
“看一下现在的农业情况，北半球多数作物已经收割，”他说。“人人都谈论厄尔尼诺，但在澳洲和印度，这种气候情况并没有真的产生充分影响，我认为价格不会大幅反弹。”
指标芝加哥玉米期货 周二跌至五周低点，因美国收割工作迅速推进给市场带来压力。大豆期货 接近一周低点。
不过，Iyengar认为大豆价格有一些上升空间。
“大豆市场受中国需求影响很大，而中国的需求相当强劲，”他说。“我认为大豆反弹的可能性比其它商品更大。”
一年来中国大豆的进口势头十分旺盛，因国内养猪数量增加。根据海关总署数据，今年前九个月，大豆进口同比增长13%至5,965万吨，创下同期纪录高点。(完)
(编译 王兴亚/郑茵 审校 李婷仪)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”