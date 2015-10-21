英国利率：认为未来六个月内升息的家庭减少--Markit调查

路透伦敦10月21日 - 一份周三公布的调查显示，大约三分之一的英国家庭预期英国央行将在未来六个月内升息，而两个月前的比例则是接近五成。

金融资讯机构Markit表示，根据其所作的每月家庭财务指数调查，10月受访家庭中有34%预期未来六个月内利率将上升，9月时的比率为42%，而8月时则高达48%。

约有三分之二的家庭仍预期利率将在一年内走升。

自8月初以来，全球经济前景已经转趋黯淡，但英国央行总裁卡尼一再表示，在岁末年初将加强研究是否有升息的必要。

多数受访分析师仍认为，英国央行将在明年前三个月升息，但有一些分析师将升息预期推后，因经济前景更加不明朗，而金融市场价格也显示市场预期要到2016年底才会升息。

Markit表示，家庭对其财务状况的看法仍旧不乐观，和9月情况一样。

Markit分析师Philip Leake表示，“财务紧张程度是今年以来之最。”

英国实质薪资在停滞多年后目前正在走升，但政府计画削减低收入者的薪资补助，而部分分析师则是担心新兴市场成长放缓带来的拖累。

这项调查是由民调公司益普索(Ipsos)-MORI代Markit执行，在10月7-12日期间访问了1,500名年纪18-64岁的英国成年人。(完) (编译 张明钧; 审校 徐文焰)