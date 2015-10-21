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亚洲 | 2015年 10月 21日 星期三 11:18 BJT

台湾金融：寿险公会称寿险业2015年前三季总保费收入年增2.3%

路透台北10月21日 - 台湾寿险公会表示，2015年前三季寿险业总保费收入(
不含负债)较上年同期年增2.3%，其中初年度保费收入(FYP)则年减12.4%。
    
    根据寿险公会最新统计资料显示，2015年前9月寿险业总保费收入达2兆181.6
5亿台币；其中初年度保费收入达7,535.21亿元，年减12.4%；至于续年度保费收
入则约为1兆2,646.44亿元，较上年度增加13.7%。
    
    寿险业2015年1-9月保费收入(不含负债)统计表:  (单位:百万台币)
       项目          2015年1-9月         2014年1-9月        年成长率(%)
 初年度保费              753,521             860,059             -12.4%
 续年度保费            1,264,644           1,112,521             +13.7%
       合计            2,018,165           1,972,581              +2.3%
 (完) 

 (记者 詹静宜; 审校 高洁如)

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