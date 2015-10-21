台湾金融：寿险公会称寿险业2015年前三季总保费收入年增2.3%

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北10月21日 - 台湾寿险公会表示，2015年前三季寿险业总保费收入( 不含负债)较上年同期年增2.3%，其中初年度保费收入(FYP)则年减12.4%。 根据寿险公会最新统计资料显示，2015年前9月寿险业总保费收入达2兆181.6 5亿台币；其中初年度保费收入达7,535.21亿元，年减12.4%；至于续年度保费收 入则约为1兆2,646.44亿元，较上年度增加13.7%。 寿险业2015年1-9月保费收入(不含负债)统计表: (单位:百万台币) 项目 2015年1-9月 2014年1-9月 年成长率(%) 初年度保费 753,521 860,059 -12.4% 续年度保费 1,264,644 1,112,521 +13.7% 合计 2,018,165 1,972,581 +2.3% (完) (记者 詹静宜; 审校 高洁如)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”