中国汇市：人民币早盘续升，双向波动明显短期方向难觅

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 人民币早盘续升，中间价大涨141点子
* 在岸与离岸价差小幅收窄至150点子左右
* 央行有意引导汇率双向波动，短期方向仍难觅
路透上海10月21日 - 人民币兑美元即期 周三早盘续升，中间价亦大涨，脱离三周低点。交易员称，近期客盘购汇需求继续下降，结售汇相对平衡；人民币纳入SDR（特别提款权）落定前，央行亦有意引导汇率双向波动，短期大升大贬可能性均有限。
他们并指出，近期离岸 表现略偏弱，人民币贬值预期略有升温，但央行亦加强在岸汇价主导权，同时仍可能适度干预离岸市场，两地价差目前维持在150个点子左右，短期内明显扩大状况料难再现。
“CNH表现有点弱，但越是这样，央妈越是会给市场信号，人民币纳入SDR应是大概率事件，央妈不会任由境外汇价带着境内走的，境外的参考价值会慢慢下降。”一中资行交易员表示。
北京时间11:40，人民币兑美元 即期报6.3432元，上日收报6.3488元。今日人民币兑美元中间价 报6.3473元，上日中间价为6.3614元。人民币兑美元即期成交额 为97.87亿美元，上日半日为89亿美元。
全球汇市方面，欧元兑美元周三盘初上涨，强劲的欧洲央行信贷调查数据削弱了该行年末前进一步推出刺激举措的可能性。而欧元区经常帐数据显示，资产组合资金流入速度仍然很快，这是最近几个月欧元上涨的一个原因。
中国外汇交易中心周三更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.3428。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.5055元, 上日尾盘为6.5085元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.3589/6.3595元, 上一交易日尾盘报6.37元。
中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”