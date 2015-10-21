中国经济：择机放开成品油价格，推行天然气阶梯价格制度--发改委

路透北京10月21日 - 中国国家发展改革委周三表示，成品油价格还要进一步朝市场化方向改革，要与石油体制机制改革紧密结合起来，择机放开价格；天然气价格方面，居民阶梯用气价格制度正在稳步推进。

发改委副主任胡祖才在关于价格体制改革的发布会上称，价格体制改革距离目标还有一定差距，体现在政府定价制度还需要进一步健全，市场价格行为有待进一步规范。

而且，一些重点领域和关键环节价格改革还需深化，如能源、交通运输这些领域的价格改革现在还没有完全到位；公用事业和公共服务价格改革正处在攻坚时期，也没有完全到位。

在成品油价格改革方面，他强调，放开成品油价格最重要的是要与石油体制机制改革紧密结合起来。改革以后也要进一步完善竞争环境，条件具备了，才可以完全放开由市场决定。这之前还是严格按照机制来执行。

天然气价格改革上，中国采取增量气和存量气分步推进的策略，增量气价格一步调整到位，存量气是分步到位。居民用气方面，胡祖才指出，现在主要在建立居民阶梯用气价格制度，这项工作正在稳步推进。

他表示，要审慎推进，树立底线意识，采取阶梯价格制度，区分基本用气和非基本用气。基本用气要覆盖到80%家庭，这部分价格保持基本平稳；非基本用气则要更多发挥市场作用，一般分为三档，第一档是基本用量，第二档和第三档适当加价。

“居民用气这块保持稳定，推行阶梯气价制度，暂时不会调整居民用气价格，...阶梯价格建立以后既保住基本，又减少交叉补贴。”胡祖才表示。

国务院上周表示，将推进价格机制改革，到2017年竞争性领域和环节价格基本放开，政府定价范围主要限定在重要公用事业、公益性服务、网络型自然垄断环节。到2020年，市场决定价格机制基本完善。

发改委周三并公布重新修订的《中央定价目录》，以实现政府定价权力清单化，确保在目录之外无定价权。

发改委网站新闻稿称，与现行目录《国家计委和国务院有关部门定价目录》相比较，新修订的《中央定价目录》定价范围大幅缩减。定价种类由13种（类）减少到7种（类），约减少46%；具体定价项目由100项左右减少到20项，约减少80%左右。保留的20项中，以国家发改委为主管理的有13项，以行业主管部门为主管理的有7项。