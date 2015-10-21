中国债市动态：现券窄幅波动国债期货亦趋稳，七年国债结果稍低于预期

路透上海10月21日 - 中国银行间债市周三早盘国债收益率及IRS均略走升，金融债波动不大。交易员表示，继前期收益率明显走低后，早间部分获利盘回吐压力显现，不过不少机构买气仍在，现券收益率震荡中变化较为有限。

他们并指出，国债期货亦窄幅震荡，走势趋稳；预计短期现券向暖趋势仍在，惟收益率近期累积较深跌幅，续跌步伐料放缓。

“国债有点上了，金融债没动，获利回吐的压力挺大，但是买盘也不少，”上海一银行交易员表示，可能因为国债期货一早表现平稳，所以感觉买盘力道明显不及上日。

剩余期限近10年的国开债150210最新报价 为3.5550%/3.5450%，上日尾盘为3.5400%/3.5350%。剩余期限近10年的国债150016最新报价 为3.0750%/3.0300%，上日尾盘为3.0600%/3.0500%。

对于未来走势，上海一券商交易员认为，上半年的时候最乐观的估计，10年国债收益率在3%、10年金融债收益率在3.5%，希望年末能稳在这个水平，今年先平安度过；毕竟年末还有资金和美联储的问题等扰动因素。

“其实三季度经济数据挺差的，但是当天现券市场没什么反应，足见现在的行情也差不多是期货带着现货在玩了，”她称。

利率互换IRS方面，上海另一银行交易员表示，IRS长端上得略多，一年期上行0.5个基点，两年期2个基点左右。

一级方面，财政部上午招标发行的七年期固息国债中标利率为3.05%，略低于此前3.07%的市场预测均值；该期债的边际中标利率为3.10%，投标倍数1.99倍。