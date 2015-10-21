中国货币市场：回购利率稳中略降，缴税仍无影响资金宽裕依旧

路透上海10月21日 - 中国银行间市场周三主要回购加权利率 稳中略降。缴税还在进行中但对资金仍未见影响，整体供给依旧相当充裕，而短期内尚看不到其他能对流动性形成明显冲击的因素，资金宽松局面料将持续。

交易员并指出，随着资产端收益率的不断走低，机构对于负债端的成本控制更为看重，因此利率更低的隔夜回购需求仍旺盛。

“宽松，反正需求还都是集中在隔夜上，现在隔夜成交已经稳定在2万亿（以上）；七天供给多，但要的人少，”华东一银行交易员说。

她并表示，目前的市场格局仍是资产相对缺乏的状态，近期资产端收益水平节节下行的势头也还在延续，而负债端又暂时没有明显的向下扩展空间，因此市场机构也只能通过隔夜滚动来降低负债端成本。

周二银行间市场质押式回购总成交23,032.14亿元人民币，较上日的22,981.59亿元继续放量，并再创单日成交纪录；其中，当日隔夜品种成交21,465.50亿元。

上述交易员还谈到，由于国庆假期因素，本月的缴税申报较往月有所延后，距缴税结束可能还需数日，但从近两日的平稳市况看，预计本次缴税不会对资金面有实质性影响。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:58 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.8751 1.8908 -1.57

七天 2.3729 2.3815 -0.86

14天 2.6910 2.7328 -4.18

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.2050 2.2050 +0.00

七天 2.3400 2.4450 -10.50

14天 2.4950 2.2600 +23.50

回购定盘利率

其中:隔夜 1.8800 1.9000 -2.00

七天 2.3900 2.4000 -1.00

14天 2.7300 2.7500 -2.00

Shibor

其中:隔夜 1.9050 1.9030 +0.20

七天 2.3940 2.3940 +0.00

三个月 3.1690 3.1750 -0.60