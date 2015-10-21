中国货币市场：回购利率稳中略降，缴税仍无影响资金宽裕依旧

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海10月21日 - 中国银行间市场周三主要回购加权利率 稳中略降。缴税还在进行中但对资金仍未见影响，整体供给依旧相当充裕，而短期内尚看不到其他能对流动性形成明显冲击的因素，资金宽松局面料将持续。
交易员并指出，随着资产端收益率的不断走低，机构对于负债端的成本控制更为看重，因此利率更低的隔夜回购需求仍旺盛。
“宽松，反正需求还都是集中在隔夜上，现在隔夜成交已经稳定在2万亿（以上）；七天供给多，但要的人少，”华东一银行交易员说。
她并表示，目前的市场格局仍是资产相对缺乏的状态，近期资产端收益水平节节下行的势头也还在延续，而负债端又暂时没有明显的向下扩展空间，因此市场机构也只能通过隔夜滚动来降低负债端成本。
周二银行间市场质押式回购总成交23,032.14亿元人民币，较上日的22,981.59亿元继续放量，并再创单日成交纪录；其中，当日隔夜品种成交21,465.50亿元。
上述交易员还谈到，由于国庆假期因素，本月的缴税申报较往月有所延后，距缴税结束可能还需数日，但从近两日的平稳市况看，预计本次缴税不会对资金面有实质性影响。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间11:58 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 1.8751 1.8908 -1.57
七天 2.3729 2.3815 -0.86
14天 2.6910 2.7328 -4.18
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 2.2050 2.2050 +0.00
七天 2.3400 2.4450 -10.50
14天 2.4950 2.2600 +23.50
回购定盘利率
其中:隔夜 1.8800 1.9000 -2.00
七天 2.3900 2.4000 -1.00
14天 2.7300 2.7500 -2.00
Shibor
其中:隔夜 1.9050 1.9030 +0.20
七天 2.3940 2.3940 +0.00
三个月 3.1690 3.1750 -0.60
----------------------------------------------------------------(完) (发稿 边竞；审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”