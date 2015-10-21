澳股业绩：必和必拓第三季铁矿石产量增7%，拟削减油气业务资本支出

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
必和必拓计划在2016年6月30日止的年度产量达2.47亿吨，比上年增长6%，位列淡水河谷 和力拓 之后。必和必拓之前公布季度产量为6,100万吨。
必和必拓称，铜季度产量下降3%至377,000吨，因其控股的智利Escondida矿厂铁矿石含量较低，抵消了优异的运营表现。
但其对2016财年的产量预估仍维持在150万吨。
石油部门的产量下降4%至6,450万桶油当量，不过仍预计今年能够实现2.37亿桶的目标。
在美国，该公司已将近岸活跃钻机数量从10个降至七个，并推迟一些开发活动。
尽管产出下降，但分析师表示，石油部门的季度产量仍超过预期。(完) (编译 汪红英/李爽 审校 张明钧/李婷仪)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”