澳股业绩：必和必拓第三季铁矿石产量增7%，拟削减油气业务资本支出

必和必拓计划在2016年6月30日止的年度产量达2.47亿吨，比上年增长6%，位列淡水河谷 和力拓 之后。必和必拓之前公布季度产量为6,100万吨。

必和必拓称，铜季度产量下降3%至377,000吨，因其控股的智利Escondida矿厂铁矿石含量较低，抵消了优异的运营表现。

但其对2016财年的产量预估仍维持在150万吨。

石油部门的产量下降4%至6,450万桶油当量，不过仍预计今年能够实现2.37亿桶的目标。

在美国，该公司已将近岸活跃钻机数量从10个降至七个，并推迟一些开发活动。