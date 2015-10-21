基金产业：对冲基金第三季或将录得2008年以来最大季度损失--数据

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透波士顿10月20日 - 周二公布的数据显示，9月止当季对冲基金资产出现金融危机以来最大的季度损失，该行业或将录得2008年以来最差的年度表现。
根据美国对冲基金研究公司(HFR)的报告，对冲基金业第三季资产减少950亿美元至2.87万亿(兆)美元。为迎合退休基金与各类捐赠基金等富有投资者需求而生的对冲基金行业，向来具有神秘色彩。
在中国成长放缓、大宗商品价格下跌，以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能升息等诸多疑虑影响下，市场动荡导致资产大幅减少。对冲基金资产第三季平均下降3.9%。
HFR称，不过投资者资金流入仍大于流出，第三季净流入56亿美元，但明显少于第二季与第一季分别净流入的215亿与182亿美元。
年初截至9月底，对冲基金平均损失1.5%，为金融危机结束以来的最差表现，但同期跌幅仍不及标准普尔500指数下挫约7%的表现。2011年对冲基金损失5.25%，2008年狂泻19%。(完)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。