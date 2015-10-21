基金产业：对冲基金第三季或将录得2008年以来最大季度损失--数据

路透波士顿10月20日 - 周二公布的数据显示，9月止当季对冲基金资产出现金融危机以来最大的季度损失，该行业或将录得2008年以来最差的年度表现。

根据美国对冲基金研究公司(HFR)的报告，对冲基金业第三季资产减少950亿美元至2.87万亿(兆)美元。为迎合退休基金与各类捐赠基金等富有投资者需求而生的对冲基金行业，向来具有神秘色彩。

在中国成长放缓、大宗商品价格下跌，以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能升息等诸多疑虑影响下，市场动荡导致资产大幅减少。对冲基金资产第三季平均下降3.9%。

HFR称，不过投资者资金流入仍大于流出，第三季净流入56亿美元，但明显少于第二季与第一季分别净流入的215亿与182亿美元。