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亚洲 | 2015年 10月 21日 星期三 13:03 BJT

《全球汇市》欧元走坚，乐观数据降低ECB进一步放松政策的可能性

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1359 1.1344 0.13 -6.10 1.2097

美元/日圆 119.97 119.82 0.13 0.43 119.68

欧元/日圆 136.27 135.94 0.24 -6.16 144.78

美元/瑞郎 0.9553 0.9557 -0.04 -3.90 0.9941

英镑/美元 1.5443 1.5440 0.02 -0.83 1.5573

美元/加元 1.2969 1.2976 -0.05 11.63 1.1618

澳元/美元 0.7272 0.7258 0.19 -10.97 0.8168

新西兰元/美元 0.6741 0.6749 -0.12 -13.54 0.7797

澳元/日圆 87.240 86.970 0.31 -10.73 97.750

新西兰元/日圆 80.860 80.870 -0.01 -13.52 93.310

英镑/日圆 185.28 185.00 0.15 -0.30 186.38

澳元/新西兰元 1.0778 1.0743 0.33 2.95 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 许娜/张明钧/汪红英/王颖；审校 王丽鑫/陈宗琦/蔡美珍/张若琪)

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