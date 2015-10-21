《路透晚报》--10月21日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--习近平访英将签署逾460亿美元商业协议，英镑短线料受提振

中国国家主席习近平接受英国伊丽莎白女王的邀请，周二对英国开始国事访问。他称赞英国加强与中国的关系，是作出了“有远见的战略选择”，还对两国间建立紧密关系的“更光明的未来”表示欢迎。习近平此次访问期间将签署超过460亿美元的商业协议。

--中国经济：择机放开成品油价格，推行天然气阶梯价格制度--发改委

中国国家发展改革委周三表示，成品油价格还要进一步朝市场化方向改革，要与石油体制机制改革紧密结合起来，择机放开价格；天然气价格方面，居民阶梯用气价格制度正在稳步推进。

--中国经济：发改委联合工商联推介总投资9,400亿元的PPP项目--新华

中国国家发改委联合全国工商联，于近日推介总投资约9,400亿元人民币的287个政府和社会资本合作（PPP）项目，涉及市政、公路、轨道交通、机场、水利、能源等多个领域。

--中国人事：方星海将接任证监会副主席，分管国际业务--财新

中国财新网周三报导称，中央财经领导小组办公室国际经济局局长方星海将任证监会副主席，接棒已满退休年龄的现任证监会副主席刘新华，分管国际业务。

--中澳贸易：工党不再反对中澳自贸协定，为年底前获批扫清障碍

澳洲主要反对党工党周三表示，放弃对中澳自贸协定的最后数项异议，为这个具有里程碑意义的协定在年底前获得批准扫清了最后一道障碍。

【金融】

--中国央行：制定规则明确管理CIPS系统参与者，CIPS按北京时间运行

中国人民银行印发人民币跨境支付系统业务暂行规则，以明确对CIPS系统参与者的管理要求，该规则提出CIPS运营机构是经过央行批准的中国境内依法设立的清算机构，CIPS将按照北京时间运行。

--中国央行：与英国续签双边本币互换协议，规模扩至3,500亿元人民币

中国央行周三称，经国务院批准，与英格兰银行续签了双边本币互换协议，互换规模由原来的2,000亿元人民币/200亿英镑扩大至3,500亿元人民币/350亿英镑。

【固定收益】

--中国债市：中钢债新增质押物市值无法覆盖本息，保障能力存疑--中债资信

中国中债资信评估有限责任公司最新报告认为，中钢股份为“10中钢债”追加上市公司股票质押担保，但质押物流动性一般、价格波动性较大，现有可质押市值无法覆盖债券本息，同时该增信方式可行性不明确，因此该举措对本次债券偿付的保障能力存在不确定性。

--中国债市动态：现券窄幅波动国债期货亦趋稳，七年国债结果稍低于预期

中国银行间债市周三早盘国债收益率及IRS均略走升，金融债波动不大。交易员表示，继前期收益率明显走低后，早间部分获利盘回吐压力显现，不过不少机构买气仍在，现券收益率震荡中变化较为有限。

--中国货币市场：回购利率稳中略降，缴税仍无影响资金宽裕依旧

中国银行间市场周三主要回购加权利率稳中略降。缴税还在进行中但对资金仍未见影响，整体供给依旧相当充裕，而短期内尚看不到其他能对流动性形成明显冲击的因素，资金宽松局面料将持续。

--新债招标：中国七年新发国债中标利率略低预期，获0.1亿元追加认购

中国财政部周三上午招标发行的七年期固息国债获得0.1亿元人民币的追加认购，最终发行规模280.1亿元。该期债中标利率为3.05%，略低于此前3.07%的市场预测均值。

--中国新债：安徽省下周二将招标发行总额469.78亿元一般及专项地方债

中国安徽省财政厅周三公告，将于下周二(27日)招标发行总额469.7791亿元人民币的地方债，其中一般债规模318.7686亿元，专项债151.0105亿元。

--中国新债：农发行下周一将增发至多180亿三期债，期限一年、五年和10年

中国农业发展银行周三公告称，将于下周一(26日)在银行间债市招标增发三期固息金融债，总额不超过180亿元人民币，其中一年期发行上限80亿元，五年和10年同为50亿元。

--中国新债：财政部下周三将招标发行280亿元固息国债，为三年品种续发

中国农业发展银行周三公告称，将于下周一(26日)在银行间债市招标增发三期固息金融债，总额不超过180亿元人民币，其中一年期发行上限80亿元，五年和10年同为50亿元。

【外汇】

--全球金融：人民币有望纳入IMF的特别提款权篮子--汇丰

汇丰控股周二在报告中称，将人民币纳入国际货币基金组织(IMF)全球储备货币的特别提款权(SDR)篮子“万事俱备”。

--中国汇市：人民币早盘续升，双向波动明显短期方向难觅

人民币兑美元即期周三早盘续升，中间价亦大涨，脱离三周低点。交易员称，近期客盘购汇需求继续下降，结售汇相对平衡；人民币纳入SDR（特别提款权）落定前，央行亦有意引导汇率双向波动，短期大升大贬可能性均有限。

--离岸人民币：中国央行称在伦敦发行50亿元一年期央票，票面利率3.1%

中国央行周三称，其周二在英国伦敦采用簿记建档方式，发行了50亿元人民币一年期央行票据，票面利率3.1%；这是中国央行首次在中国以外地区发行以人民币计价的央行票据。

--离岸人民币：中国银行设立伦敦交易中心并发布人民币债券交易指数

按市值计中国第四大银行--中国银行周二称，在伦敦设立中行伦敦交易中心，全面覆盖欧洲和美洲的离岸人民币、外汇、贵金属、商品、债券和其他衍生品的报价和交易；中行并在北京、伦敦、新加坡三地同步举行“中国银行人民币债券交易指数”， 助力人民币国际化。

--人民币衍生品：美元掉期曲线变动有限，消息面淡静短期料续持稳

中国境内美元/人民币掉期曲线周三基本持平，各个期限幅基本延续此前窄幅波动走势。交易员称，掉期曲线基本反应利率平价，资金面在可预期的时段内并不太可能改变当前偏松局面，除非美联储加息或者中国股市剧烈波动引发市场情绪变化，预计掉期曲线整体继续持稳将是常态。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指放量收挫3.1%创逾一个月最大跌幅，中小盘股领跌

中国股市沪综指周三放量收挫3.1%，创逾一个月最大跌幅。分析师指出，大盘经过连续反弹后进入前期密集压力区，获利盘和套牢盘双重压力开始集中释放，投资者持股心态不稳，中小盘个股领跌大盘迹象明显，而尾市则再现通过拉抬权重股托盘迹象。

--中国保险：债权投资计划注册金额破万亿，但1-9月规模同比降两成

中国证券时报周三报导，虽然保险资产管理机构累计发起设立的债权投资计划已经过万亿，但今年以来，受到经济大环境影响，整体投资不足，债权投资计划规模出现了下降趋势。

--《焦点》百胜集团计划将中国业务分拆成为一家上市公司

百胜集团(Yum Brands) YUM.N 表示，计划分拆旗下举足轻重的中国业务。这部分业务受到食品丑闻以及营销失误的困扰。百胜集团面临着近期加入公司董事会的维权股东的压力。

--《焦点》中国互联网O2O产业投资寒冬将临，抱团取暖和生产自救将成常态

百胜集团(Yum Brands) YUM.N 表示，计划分拆旗下举足轻重的中国业务。这部分业务受到食品丑闻以及营销失误的困扰。百胜集团面临着近期加入公司董事会的维权股东的压力。

--香港新股：中金公司将于下周启动规模8亿美元IPO--IFR