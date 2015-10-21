国际油市：油价下跌，行业数据显示上周美国原油库存增幅高于预期

“官方数据中，对(未来美国原油库存)可能进一步增加的担心(推低了油价)，”悉尼CMC Markets首席市场策略师Michael McCarthy称。

美国石油协会(API)周二称，截至10月16日该周，美国商业原油库存增加710万桶，至4.73亿桶，接受路透调查的分析师预期为增加390万桶。库欣原油库存增加2.2万桶。

美国能源资料协会(EIA)将于周三稍后公布官方库存数据，预计将显示原油库存连续第四周增加。

新加坡辉立期货周三在报告中称，库存增加主要是因为炼能较低，这一情况应持续下去，因炼厂在继续维护当中。

BMI Research周三在报告中称，未来五年中国原油进口将继续增加，平均年率将为增长3.2%。

投资者亦在关注周三稍后石油专家的会议结果，该会议包括了石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国的专家。

行业专家称，包括俄罗斯和阿塞拜疆在内的前苏联产油国不太可能减产以提高全球油价，因此周三OPEC与非OPEC专家举行会议时，不太可能达成协议。(完)

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