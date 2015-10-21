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亚洲 | 2015年 10月 21日 星期三 13:50 BJT

新兴汇市：马币和印尼卢比领跌亚币，台币逆势走升

亚洲 当日 今年以来 2014年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 120.05 119.85 -0.17 -0.32 119.66

坡元 1.3923 1.3906 -0.12 -4.76 1.3260

台币 32.370 32.510 +0.43 -2.01 31.718

韩元 1132.40 1131.00 -0.12 -2.92 1099.30

泰铢 35.40 35.41 +0.03 -7.06 32.90

菲律宾披索 46.39 46.21 -0.39 -3.60 44.72

印尼卢比 13710.00 13640.00 -0.51 -9.70 12380.00

印度卢比 65.12 65.06 -0.09 -3.21 63.03

马币 4.2970 4.2648 -0.75 -18.63 3.4965

人民币 6.3430 6.3488 +0.09 -2.19 6.2040

(完)

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全部现汇报价 (编译 张若琪/许娜/刘秀红；审校 郑茵/王颖/王兴亚)

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